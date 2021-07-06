Светофоры наладили на 17 перекрестках в Щелкове и Фрязине. Пробок стало меньше
В Подмосковье взяли курс на борьбу с так называемыми «глупыми» пробками, когда причиной затора становятся неполадки в сфетофорах или неправильные разметки. В Щелкове, например, сложности были на Пролетарском проспекте. Но там уже отрегулировали сфетофоры, после чего пробок стало меньше.
Теперь режим светофоров в Щелкове настроили — появились дополнительные секции для поворота. Пробок стало на треть меньше.
Это коснулось 10 перекрестков. Еще семь похожих наладили, например, и во Фрязине. Дорожное движение оптимизируют по губернаторской программе «Долой глупые пробки».
Второй этап улучшения ситуации на Пролетарском проспекте организуют осенью, рассказал представитель Общественного совета при Минтрансе Подмосковья Андрей Мухортиков.
На Пролетарском проспекте создадут новый разворот с карманом, улучшат разметку ряда прилегающих улиц
Работы коснутся, например, Краснознаменской улицы и 1-го Советского переулка.
Разметка на дорогах Фрязина тоже изменится, На перекрестке проспекта Мира и Фряновского шоссе, а также на ближайших улицах появятся карманы для левых поворотов, а пешеходные переходы оснастят светофорами. Дороги станут безопаснее, а пробки сократятся на 30%.