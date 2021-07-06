Светофоры наладили на 17 перекрестках в Щелкове и Фрязине. Пробок стало меньше

В Подмосковье взяли курс на борьбу с так называемыми «глупыми» пробками, когда причиной затора становятся неполадки в сфетофорах или неправильные разметки. В Щелкове, например, сложности были на Пролетарском проспекте. Но там уже отрегулировали сфетофоры, после чего пробок стало меньше.

Источник фото: телеканал «360»

Теперь режим светофоров в Щелкове настроили — появились дополнительные секции для поворота. Пробок стало на треть меньше.

Это коснулось 10 перекрестков. Еще семь похожих наладили, например, и во Фрязине. Дорожное движение оптимизируют по губернаторской программе «Долой глупые пробки».

Источник фото: телеканал «360»

Второй этап улучшения ситуации на Пролетарском проспекте организуют осенью, рассказал представитель Общественного совета при Минтрансе Подмосковья Андрей Мухортиков.

На Пролетарском проспекте создадут новый разворот с карманом, улучшат разметку ряда прилегающих улиц Андрей Мухортиков.

Работы коснутся, например, Краснознаменской улицы и 1-го Советского переулка.

Источник фото: телеканал «360»

Разметка на дорогах Фрязина тоже изменится, На перекрестке проспекта Мира и Фряновского шоссе, а также на ближайших улицах появятся карманы для левых поворотов, а пешеходные переходы оснастят светофорами. Дороги станут безопаснее, а пробки сократятся на 30%.