Подмосковье 04 сентября 2023, 14:37 Светофоры на шести сложных участках дорог модернизировали в Подмосковье за неделю Минтранс Подмосковья

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Режим работы еще шести светофоров изменили в Подмосковье за неделю. Приборы настроили так, пропускная способность улиц и перекрестков увеличилась.

В Минтрансе Подмосковья пояснили, что работы провели в трех городах.

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В Красногорске на пересечениях Ильинского шоссе с улицей Заводской, улицей Вокзальной и заводом «Кнауф» вернули посуточное изменение режимов работы трех светофоров.

В Раменском на пересечении улиц 100-й Свирской Дивизии и Московской увеличили время проезда для автомобилей. В Мытищах установили оборудование, которое дает возможность удаленно корректировать работу светофоров на Пироговском шоссе и пересечении Олимпийского проспекта с улицей Индустриальной.

В Минтрансе Подмосковья напомнили, что в результате точечных корректировок пропускная способность дорожных участков и перекрёстков повышается в среднем на 10-15%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта.

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