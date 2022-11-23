Подмосковье 23 ноября 2022, 18:18 Светофоры на новом участке трассы Москва — Казань подключили к электросетям

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Специалисты компании «Россети Московский регион» присоединили к электросетям светофоры и дорожные знаки на новом участке трассы М-12 Москва — Казань. Об этом рассказали в Минэнерго Подмосковья.

Работы провели на участке магистрали от деревни Ожерелки Орехово-Зуевского округа до поселка Большие Дворы в Павловском Посаде.

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Заказчиком является компания «Российские автомобильные дороги», отметили в областном Минэнерго. Основным и резервным источниками питания для объектов стали подстанции 35 кВ «Большой Двор» и 110 кВ «Демихово».

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Ранее специалисты «Россети Московский регион» обеспечили мощностью базу строительства трассы М-12 в районе поселка Большие Дворы, рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

Ранее стало известно, что движение на первом этапе Северного обхода в Лобне откроют до конца года.

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