Подмосковье 21 февраля 2024, 11:23 Светофоры и освещение восстановили еще в 5 округах Подмосковья Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Специалисты «Мосавтодора» привели в порядок дороги в пяти округах Подмосковья. Они восстановили работу светофоров и освещения, а также очистили остановки.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, на улице Звездной в Серпухове восстановили работу светофоров, на Речной улице в Красногорске устранили подтопление, на Кутузовском шоссе в Солнечногорске очистили опоры освещения, на улице Мира в Высоковске отремонтировали освещение, а на улице Академика Горячкина в Климовске очистили остановку.

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Такие работы регулярно проводят в Подмосковье для обеспечения безопасности движения.

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