21 февраля 2024, 11:23
Светофоры и освещение восстановили еще в 5 округах Подмосковья
Специалисты «Мосавтодора» привели в порядок дороги в пяти округах Подмосковья. Они восстановили работу светофоров и освещения, а также очистили остановки.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, на улице Звездной в Серпухове восстановили работу светофоров, на Речной улице в Красногорске устранили подтопление, на Кутузовском шоссе в Солнечногорске очистили опоры освещения, на улице Мира в Высоковске отремонтировали освещение, а на улице Академика Горячкина в Климовске очистили остановку.
Реклама
Такие работы регулярно проводят в Подмосковье для обеспечения безопасности движения.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Реклама
Реклама