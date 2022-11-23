Подмосковье 23 ноября 2022, 12:13 Светофоры и ограждения установили более чем в 300 местах ДТП в Подмосковье с начала года

Читать 360tv в

Работа по снижению аварийности на дорогах в Подмосковье помогла предотвратить повтор более чем 300 ДТП. Это установка новых светофоров, знаков и пешеходных переходов, рассказали в Минтрансе региона.

Для предотвращения ДТП в регионе провели около 430 мероприятий в этом году. Глава Минтранса Алексей Гержик рассказал, что каждую аварию анализируют и разбирают, чтобы предотвратить ее повтор.

Реклама

«Так, с начала года на 200 региональных дорогах провели порядка 430 мероприятий, которые предотвратили рецидивы свыше 300 столкновений, наездов на пешеходов, опрокидываний и съездов с дороги», — сказал министр.

Реклама

Всего с начала года на дорогах области установили около 60 новых светофоров и опор с подсветкой, более 50 шумовых полос, знаки и ограждения, а также провели комплекс мероприятий по регулировке движения — организовали новые полосы, отрегулировали режим работы светофоров и другие.

Так, в Нахабине изменили разметку и разрешили левый поворот на пересечении Волоколамского шоссе с улицей Родниковой, а на Каширском шоссе у села Растуново в Домодедове обустроили пешеходный переход со светофором.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил решить проблему плохой освещенности дорог в Подмосковье. Жалоб на проблемы от жителей стало больше из-за сокращения светового дня.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».