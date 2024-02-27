Подмосковье 27 февраля 2024, 14:31 Светофоры и дорожные знаки обновили еще в 6 округах Подмосковья Пресс-служба Минтранса МО

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Специалисты «Мосавтодора» восстановили работу светофоров и заменили поврежденные дорожные знаки еще в шести городских округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Светофор на Лесной улице в Дзержинском отладили. Поврежденные дорожные знаки поменяли в Люберцах на Октябрьском проспекте и в селе Красный Путь в Домодедове. На улице Советской Конституции в Ногинске сделали ямочный ремонт, а в клинской деревне Третьяково восстановили освещение.

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Важную работу выполнили в Волоколамском городском округе. Здесь ликвидировали подтопления участка дороги, которое образовалось между деревнями Масленниково и Козлово.

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