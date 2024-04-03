Подмосковье 03 апреля 2024, 13:35 Светофоры и дорожные знаки обновили еще в 5 округах Подмосковья Минтранс Подмосковья

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Представители «Мосавтодора» провели работы по содержанию дорог в пяти округах Подмосковья. Специалисты заменили поврежденные светофоры и дорожные знаки, а также восстановили освещение.

Так, в Чехове на улице Советской отремонтировали поврежденный дорожный знак, в Люберцах в рабочем поселке Малаховка восстановили работу светофора, в Коломне на улице Октябрьской восстановили освещение, а в Мытищах на улице Мытищинской устранили сильное подтопление. Помимо этого, рабочие выполнили ямочный ремонт в Балашихе на улице Юбилейной.

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