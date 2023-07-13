13 июля 2023, 16:19
Светофор установили на улице Маяковского в Балашихе по инициативе жителей
Светофор установили вблизи дома № 5 на улице Маяковского в Балашихе. Эту инициативу предложили жители микрорайона Железнодорожного. Об этом сообщило информационное агентство «Большая Балашиха».
Заместитель главы администрации Балашихи Алексей Ковалев и депутат Ульяна Кондрякова проверили работу нового светофора. Он оснащен специальной кнопкой вызова для пешеходов.
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«Пешеходный переход здесь уже существовал, однако без светофора в часы пик были определенные сложности для автомобилистов. По правилам дорожного движения, водители должны пропускать пешеходов на переходе. В результате движение на улице Маяковского утром и вечером практически останавливалось. Для того чтобы разгрузить эту дорогу, мы установили здесь светофор», — пояснил Алексей Ковалев.
По словам Ульяны Кондряковой, за установку светофора на форумах соседей проголосовали 95% жителей. Реализация проекта заняла около двух месяцев. Работы провели за счет муниципального бюджета.
По поручению главы городского округа Балашиха, секретаря местного отделения «Единой России» Сергея Юрова реализуется система прямого взаимодействия жителей с обслуживающими организациями через председателей советов домов и депутатов. Это соответствует озвученному губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым принципу — житель всегда прав.
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