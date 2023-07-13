Подмосковье 13 июля 2023, 16:19 Светофор установили на улице Маяковского в Балашихе по инициативе жителей ИА «Большая Балашиха»

Читать 360tv в

Светофор установили вблизи дома № 5 на улице Маяковского в Балашихе. Эту инициативу предложили жители микрорайона Железнодорожного. Об этом сообщило информационное агентство «Большая Балашиха».

Заместитель главы администрации Балашихи Алексей Ковалев и депутат Ульяна Кондрякова проверили работу нового светофора. Он оснащен специальной кнопкой вызова для пешеходов.

Реклама

«Пешеходный переход здесь уже существовал, однако без светофора в часы пик были определенные сложности для автомобилистов. По правилам дорожного движения, водители должны пропускать пешеходов на переходе. В результате движение на улице Маяковского утром и вечером практически останавливалось. Для того чтобы разгрузить эту дорогу, мы установили здесь светофор», — пояснил Алексей Ковалев.

ИА «Большая Балашиха»

По словам Ульяны Кондряковой, за установку светофора на форумах соседей проголосовали 95% жителей. Реализация проекта заняла около двух месяцев. Работы провели за счет муниципального бюджета.

По поручению главы городского округа Балашиха, секретаря местного отделения «Единой России» Сергея Юрова реализуется система прямого взаимодействия жителей с обслуживающими организациями через председателей советов домов и депутатов. Это соответствует озвученному губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым принципу — житель всегда прав.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».