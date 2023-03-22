Подмосковье 22 марта 2023, 10:18 Светофор с поворотной секцией установили на перекрестке в микрорайоне Новлянском в Воскресенске

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Светофор с поворотной секцией установили в микрорайоне Новлянском в Воскресенске. Он будет регулировать поток машин на оживленном перекрестке на улице Зелинского.

Модернизация светофора разделила водителей на два лагеря. Одни уверены, что работа дополнительной секции поможет повысить безопасность движения, другие же опасаются, что это станет причиной пробок в час пик.

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«Данный светофор сейчас работает в тестовом режиме. Нашими специалистами на регулярной основе ведется мониторинг работы светофора с целью настройки его на максимальную пропускную способность», — рассказал эксперт ГБУ МО «Мосавтодор» Илья Ермошкин.

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Водителям придется набраться терпения, ведь работа дорожных служб еще не окончена. Тайминг светофора будет регулироваться с учетом интенсивности движения.

«После того как светофор отработает в тестовом режиме, мы примем окончательное решение. Может быть, вернемся к предыдущей схеме, может быть, останемся в этой, может быть, предложим третий какой-то вариант. Тем не менее все это делается с одной только целью — для того, чтобы избавить жителей городского округа Воскресенск и гостей города от необходимости стоять в пробках в час пик», — рассказал заместитель главы городского округа Воскресенск Андрей Баранов.

Это не последние изменения в работе светофоров в Воскресенске. Вскоре модернизируют светофор на перекрестке трассы А-108 и улицы Горького.

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