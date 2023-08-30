Подмосковье 30 августа 2023, 10:59 Светофор на пересечении улиц Горького и Менделеева перенастроили в Воскресенске пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Специалисты «Мосавтодора» перенастроили светофор на аварийном участке дороги в Воскресенске. Теперь на перекрестке улиц Горького и Менделеева автомобильные потоки не пересекаются. Это снижает вероятность дорожно-транспортных происшествий.

Сейчас светофор работает в тестовом режиме: проводится анализ трафика в различное время суток и дней недели. Эта информация поможет специалистам определить оптимальное время горения разрешающего сигнала.

пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Весной также перенастроили светофор на пересечении улиц Зелинского и Сельской. С тех пор на этом участке не произошло ни одной аварии, хотя за аналогичный период прошлого года их было более 100.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта.

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