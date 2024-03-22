Подмосковье 22 марта 2024, 17:36 Светофор на пересечении Батарейной улицы и Букинского шоссе в Лобне переведут в адаптивный режим Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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В этом году на региональных дорогах внедрят адаптивную систему управления светофорами. В Лобне в такой режим работы переведут светофор на улице Горки Киовские, № 25, на пересечении Батарейной улицы с Букинским шоссе.

Эта технология позволяет светофору самостоятельно анализировать дорожную обстановку, управлять и корректировать транспортные потоки на основе получаемых данных, автоматически адаптируясь к текущему движению транспорта без прямого вмешательства человека.

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