Светофор и фотофиксация появились на объездной дороге в Коломне

Безопасность движения повысили на новой объездной дороге в Коломне. Двухполосную трассу ждали 15 лет — она приняла на себя транзитный поток и вывела его за пределы населенных пунктов. Теперь здесь установили светофор, комплекс фото- и видеофиксации.

Вместе с тем на дороге появились шумовые полосы, рассказали в Минтрансе Подмосковья.

Комплекс для фото- и видеофиксации пока что передвижной, а вскоре его заменят постоянным.

Принятые меры направлены на повышение концентрации внимания водителей Минтранс Подмосковья.

Движение по новой дороге открыли 9 июля. Она соединила М5 с Малинским шоссе. Ее построили по президентскому проекту «Безопасные качественные дороги».

По дороге смогут ездить автомобили грузоподъемностью более 30 тонн. Дорога протянулась более чем на четыре километра. В составе трассы построили мост через реку Костерку.