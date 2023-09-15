Подмосковье 15 сентября 2023, 17:36 Светодиодная подсветка появится на пешеходном переходе в поселке Глебовском под Истрой Пресс-служба администрации городского округа Истра

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Светодиодную проекционную подсветку установят на пешеходном переходе вблизи Глебовской школы. Это позволит обеспечить безопасность учеников.

Пресс-служба администрации городского округа Истра

С помощью дополнительного оборудования над пешеходным переходом создается яркий световой коридор. В неблагоприятные погодные условия — в снег, дождь или грязь — водитель увидит свет гораздо раньше, чем за 150 метров. Такая подсветка уже установлена в микрорайоне «Восточный» на улице Голованова и на улице Володарского в Истре.

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