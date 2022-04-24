Светлый праздник в новой семье. Сироты из Донбасса встретили Пасху в Серпухове

Сироты из Донбасса приехали в Подмосковье накануне Пасхи, 23 апреля. Местные власти организовали для детей временную опеку. Сирот распределили по семьям, которые прошли жесткий отбор. Сегодня они уже встретили Пасху в новой семье. И поздравили всех с этим светлым праздником.

Валентина — опытная приемная мать. В ее семье теперь аж 10 детей! Женщина взяла под временную опеку четверых сирот из Донбасса — Мишу, Гришу, Колю и Дарину. Все вместе они отметили светлый праздник Пасхи.

Их навестила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова. Вместе с ней большая семья Валентины поздравила всех верующих с Пасхой.

Мишонова поблагодарила всех, кто взял под временную опеку сирот из Донбасса. По ее словам, только из ДНР приехали 27 детей. Сирот распределили в 10 подмосковных семей.

Губернатор региона Андрей Воробьев сказал, что желающих взять детей из Донбасса под временную опеку было много. Все кандидаты проходили строгий отбор. Их проверяли на благополучие в семье, достаток. Также контролировали навыки общения с особенными детьми. Воробьев сказал, что для властей региона было очень важно не

не разделять братьев и сестер.