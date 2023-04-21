Эксклюзив 21 апреля 2023, 11:26 Светлый праздник. Мусульмане Подмосковья отметили Ураза-байрам в Орехово-Зуевской мечети Мусульмане Подмосковья отметили Ураза-байрам в Орехово-Зуевской мечети

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В Орехово-Зуевской мечети прошел утренний намаз в честь праздника Ураза-байрам. Построенная в 2000-х годах, мечеть стала символом возрождения ислама для мусульманской общины Московской области.

С самого рассвета к Соборной мечети следовали сотни верующих в праздничной одежде и с молитвенными коврами (михрабами). Пока мужчины совершали коллективный намаз, женщины готовили столы для праздника окончания поста. Верующим предложили беляши, самсу, пироги. Также возле мечети раздавали плов.

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«Сегодня мусульмане Подмосковья, как и всего мира, отметят светлый праздник. У всех прекрасное настроение: в течение месяца наши единоверцы соблюдали пост, собирались в мечети для совершения трапез разговения и ночных молитв. С одной стороны, это светлый праздник, с другой — некая грусть: мы прощаемся с месяцем Рамадан, который был наполнен чтением Корана, молитв», — рассказал «360» муфтий Московской области Рушан Аббясов.

Верующие собрались в мечетях и на специальных площадках, где администрация городских округов при поддержке правительства Московской области организовала праздничные молитвенные богослужения. Аббясов поблагодарил губернатора Андрея Воробьева и правительство региона за то, что для празднования организовали 50 площадок в разных городских округах.

«Будем молиться о мире и справедливости во всем мире, молитвами поддерживать военнослужащих СВО. Молиться о том, чтобы весь мир понял, что сегодня наша страна борется за справедливость и многополярный мир. Страны исламского мира это уже прекрасно понимают и поддерживают нас», — подчеркнул муфтий.

Он добавил, что в Рамадан верующие посещали военнослужащих в госпиталях, оказывали им духовную и материальную поддержку, работали с семьями бойцов, собирали солдатам гуманитарную помощь. Имамы выезжали на новые территории России и оказывали гумпомощь местным жителям, проводили там трапезы разговения.