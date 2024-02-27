Подмосковье 27 февраля 2024, 16:28 Светлана Мороз из Химок стала призером гонки на собачьих упряжках в Удмуртии Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Жительница Химок Светлана Мороз выиграла бронзовую медаль на всероссийских гонках на собачьих упряжках. Турнир «На семи холмах» организовали на территории питомника северных ездовых собак «Клан Симурана» в Удмуртии.

Около 60 участников со всей России преодолевали на упряжках дистанции в 40 и 130 километров. Светлана Мороз соревновалась на первой дистанции и выиграла бронзу с результатом три часа 35 минут.

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«Организация, компания спортсменов, обстановка на стартах на этой гонке — на высшем уровне, а трасса по-взрослому сложная. И все было прекрасно, но в тот момент на лыжах я даже не стояла, а холмы Удмуртии уже манили», — поделилась Светлана.

Женщина вместе со своими питомцами начала готовиться к заездам в прошлом году. Спортсменка рассказала, что у ее собак простроен строгий тренировочный план, расписаны режим питания и распорядок дня.

Благодаря такой дисциплине за последний год они стали победителями и призерами чемпионата и первенства Владимирской области в дисциплине каникросс, в экстрим-гонке Russian extreme dog trail, в экстрим-гонке «Хвостатый драйв» и на старте «Хвостатый кросс» в Твери.

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