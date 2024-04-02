Подмосковье 02 апреля 2024, 13:34 Светлана Белоус из Воскресенска выступила на краеведческой конференции в Москве Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Читать 360tv в

Руководитель творческого объединения «Воскресенский краевед» и член Московского краеведческого общества Светлана Белоус выступила с докладом на «Краеведческих встречах на Берсеневке». Мероприятие прошло в Центре краеведения, москвоведения и крымоведения Российского НИИ культурного и природного наследия имени Лихачева в Москве.

Делегация из Воскресенска посетила ежемесячную конференцию, на которой представили новую литературу и научно-просветительские проекты по краеведению. Светлана Белоус рассказала о работе местных краеведов и презентовала 4-й выпуск Воскресенского историко-краеведческого альманаха «Дыхание времени». Она передала в библиотеку Московского краеведческого общества две книги Виктора Лысенкова.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».