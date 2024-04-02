02 апреля 2024, 13:34
Светлана Белоус из Воскресенска выступила на краеведческой конференции в Москве
Руководитель творческого объединения «Воскресенский краевед» и член Московского краеведческого общества Светлана Белоус выступила с докладом на «Краеведческих встречах на Берсеневке». Мероприятие прошло в Центре краеведения, москвоведения и крымоведения Российского НИИ культурного и природного наследия имени Лихачева в Москве.
Делегация из Воскресенска посетила ежемесячную конференцию, на которой представили новую литературу и научно-просветительские проекты по краеведению. Светлана Белоус рассказала о работе местных краеведов и презентовала 4-й выпуск Воскресенского историко-краеведческого альманаха «Дыхание времени». Она передала в библиотеку Московского краеведческого общества две книги Виктора Лысенкова.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.
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Воскресенск
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