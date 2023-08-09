Подмосковье 09 августа 2023, 17:19 Светлана Аипова поблагодарила сотрудницу ГУСТ за 20-летний стаж работы на благо Подмосковья ГУСТ

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Начальник отдела организации и контроля надзорной деятельности Ольга Гурьева трудится в ведомстве уже практически 20 лет. Об этом рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

«В ноябре 2003 года начала свою карьеру в качестве главного специалиста в территориальном отделе в Одинцовском городском округе, далее была повышена до должности консультанта. Ольга Николаевна инспектировала Одинцовский городской округ 11 лет, а далее перешла в центральный аппарат», — уточнила Аипова.

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По ее словам, в 2015 году Гурьева начала трудиться в отделе организации и контроля надзорной деятельности. За время работы ее не раз отмечали почетными грамотами и благодарностями.

Сейчас в ГУСТ работают 128 женщин. Крупный трудовой юбилей отметят более 20 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к концу года в регионе благоустроят 60 общественных пространств.

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