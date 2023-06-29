29 июня 2023, 03:30
Светлана Аипова отметила работающих 20 лет сотрудниц ГУСТ
В Главном управлении содержания территорий есть сотрудницы, которые работают в ведомстве 20 лет. Об этом сообщила руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.
«В этом году исполнится двадцать лет, как старшие инспекторы Оксана Лесникова и Ирина Еремкина приступили к выполнению своего долга „на благо чистоты Подмосковья“. Сейчас они работают в нашем территориальном отделе № 11, а свой карьерный путь начинали в 2003 году», — сообщила Аипова.
Лесникова начала с должности главного специалиста, сейчас она является заместителем начальника отдела. Еремкина стартовала в Люберцах, затем следила за чистотой в Балашихе.
Женщины неоднократно проводили уроки в школах Подмосковья. На них сотрудницы ГУСТ объяснили детям принципы заботы об окружающей среде.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что работы по благоустройству реки Осетр в Зарайске завершат осенью.
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Благоустройство
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