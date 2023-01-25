Подмосковье 25 января 2023, 09:14 Свыше 400 нарушений содержания детских площадок устранили в Подмосковье за неделю

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Коммунальные службы Подмосковья устранили свыше 400 нарушений на детских площадках за неделю. Об этом сообщили в Главном управлении содержания территорий.

ГУСТ уделяет особое внимание состоянию детских площадок региона. Так, с 17 января были получены сообщения о 428 нарушениях, из которых свыше 400 уже устранили. Активнее всего эту работу провели в Истре, исправив 46 недочетов из 54.

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«Также замечания по состоянию элементов детских площадок нам поступают от неравнодушных жителей на портале „Добродел“ — граждане отметили 23 адреса, где нужно произвести ремонт элементов. Шестнадцать игровых площадок привели в надлежащее состояние, семь территорий сейчас находятся в работе», — добавила глава ведомства Светлана Аипова.

Она отметила, что инспекторы стараются выявлять дефекты до того, как их обнаружат жители.

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