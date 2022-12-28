Подмосковье 28 декабря 2022, 12:26 Команда ГУСТ Подмосковья провела порядка 20 обучающих семинаров в 2022 году

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Главное управление содержания территорий Московской области регулярно проводит обучающие семинары как для сотрудников ведомства, так и для представителей бизнеса. В текущем году ГУСТ провел порядка 20 подобных мероприятий.

«Такие мероприятия способствуют совершенствованию рабочих процессов и росту эффективности контрольно-надзорной деятельности. Кроме того, мы регулярно проводили вебинары на тему содержания территорий для муниципалитетов, а также для предпринимателей и юридических лиц», — отметила руководитель главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

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Она также подчеркнула, что ведомство организует обучение и для сотрудников МЦУР по работе с обращениями горожан. Семинары также помогают наладить коммуникацию с участниками образовательного процесса и сделать ее более продуктивной. В рамках мероприятий можно задать друг другу вопросы и поделиться опытом.

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В следующем году работа в данном направлении продолжится. С анонсами семинаров можно ознакомиться на сайте в разделе новости.

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