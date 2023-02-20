Подмосковье 20 февраля 2023, 17:31 Светлана Аипова: ГУСТ следит за ходом работ по устранению последствий снегопада в Подмосковье

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ГУСТ Подмосковья активно следит за работой коммунальных служб после снегопада в минувшие выходные. Инспекторы выдают задания ответственным организациям и следят за выходом техники на улицы и дороги региона.

«Сегодня утром бороться с сугробами в Московской области вышла 1,3 тысячи единица техники: задействованы 670 тракторов, осуществляющих подметание и 169 — обработку территорий, 296 погрузчиков и 95 самосвалов. Помимо механизированной уборки неотъемлемой частью является ручной труд: на улицах региона работают 13,9 тысячи дворников», — отметила руководитель главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

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Коммунальщики должны организовывать работы по очистке тротуаров и проездов в установленные регламентом сроки: в течение двух часов после начала осадков.

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