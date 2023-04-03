Подмосковье 03 апреля 2023, 17:54 Жители Подмосковья оставили свыше 17 тысяч обращение по поводу чистоты и порядка в соцсетях с начала года

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Жители Подмосковья оставили свыше 17 тысяч обращений по вопросам чистоты и порядка в соцсетях с начала года. Многие из них касались уборки снега и наледи.

Глава ГУСТ Светлана Аипова рассказала, что ведомство обработало 17648 сообщений. Из них 7311 были посвящены уборке снега и наледи.

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«На качество выполнения аналогичных работ на общественных территориях обратили внимание 2941 раз. Все сообщения были отработаны совместно с ответственными лицами в муниципалитетах Подмосковья», - добавила она.

Министр отметила, что качество уборки в Подмосковье контролируют также при помощи умных камер и систем видеонаблюдения «Безопасный регион».

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о проведении весеннего благоустройства в регионе с 1 апреля. Ответственные службы приведут в порядок дворы и общественные пространства.

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