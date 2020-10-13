Свет провели в подмосковную церковь XVIII века

В старинной церкви Воскресения Словущего в селе Карпово Дмитровского городского округа теперь есть электричество. Свет там появился благодаря компании «Россети Московский регион». Об этом рассказала пресс-служба организации.

Исторический объект XVIII века все это время стоял без электроснабжения. Чтобы провести свет, энергетикам пришлось построить всю необходимую инфраструктуру. Работы провели за две недели.

Церковь Воскресения Словущего имеет долгую и непростую историю. Село Карпово до Смутного времени называлось Детялино, Воскресенское, Воскресенский погост. Оно являлось вотчиной Московского Богоявленского монастыря на Китай-городе.

Деревянную церковь восстановили в 1744 году после разрушения. В советское время храм несколько раз закрывали, но по просьбам прихожан снова открывали. В январе 1938 года его закрыли окончательно.

В 2002 году здание вернули Православной церкви в сильно разрушенном состоянии. Сейчас церковь реставрируют.