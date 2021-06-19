Свет отключат в некоторых домах Подольска из-за плановых работ

В подмосковном Подольске в связи с проведением плановых работ в субботу отключат электричество в микрорайоне Львовский, а также ряде деревень и СНТ. Об этом со ссылкой на министерство энергетики Московской области сообщило РИАМО.

Энергетики подольского филиала «Южные электрические сети» ПАО «Россети Московский регион» проведут плановые работы по ремонту энергооборудования. Планируются отключения электричества в микрорайоне Львовский, деревнях Пузиково и Хряслово, селе Сынково-7, в СНТ «Светлячок», «ДНП Бариново», в коттеджных поселках Сынково и Бережки, в ООО «Сынково», ИЖС Сынково и ООО «Сподумен».

Электричество отключат на два часа в промежуток времени между 09:00 до 17:00. Это необходимо для неотложных ремонтных работ на трансформаторной подстанции, которая обеспечивает электричеством микрорайон Львовский. Также будут заменены изоляторы на опоре воздушного кабеля мощностью 10 киловольт. Жителям принесли извинения за возможные неудобства.

В Министерстве энергетики Подмосковья ранее сообщили, что подводить газ к участкам начнут в середине года.