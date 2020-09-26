Свет и воду в подмосковном ЖК «Пригород Лесное» дадут в течение 3-4 часов

Техническая неполадка случилась в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском районе Московской области — из-за обрыва кабеля жители на восемь часов остались без воды из света. Место обрыва ужа нашли, в течение трех-четырех часов все закончат его восстановление.

Об этом «360» сообщили в Минэнерго. Там отметили, что на месте работает бригада ООО «Вертикаль». Специалисты уже нашли место порыва кабеля. Ремонтники сообщили, что через три-четыре часа полностью восстановят электроснабжение.