Сверкающие огни, гирлянды и елки. Коломну украсили к Новому году

В преддверии Нового года специалисты МБУ «Коломенское благоустройство» занимаются подготовкой города к празднику. Они монтируют иллюминацию, устанавливают новогодние деревья и отвечают за качество декора и гирлянд.

Площадь Советская в центре Коломны стала первой, где зажглись праздничные огни. Там установили главную елку и светящуюся арку с часами. В прошлом году этот элемент новогодней декорации коломенцы выбрали в результате народного голосования.

Источник фото: пресс-служба Коломенского городского округа

Аллея сверкающих огней выстроилась и вдоль улицы Октябрьской революции.

«Как отметил губернатор Подмосковья Андрей Юрьевич Воробьев, в этот раз самый любимый и самый волшебный праздник будет по-настоящему семейным. Мы не планируем массовых мероприятий, но коломенские улицы, парки, скверы и площади у домов культуры традиционно украсили праздничные декорации. Новогодние ели, светодиодные фигуры, гирлянды и световые конструкции — многие элементы уже на своих местах и создают новогоднее настроение жителям и гостям нашего округа», — глава Коломенского городского округа Денис Лебедев.

Новогодние ели появились в поселках Лесном, Первомайском, Заречном, Пески и деревнях Губастово и Карасево. В этом году в округе решили не устанавливать живые деревья, их заменили на искусственные.

Особенное внимание уделяется оформлению Запрудского парка на въезде в город. Его благоустроили в этом году в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды». В парке появилась необычная новогодняя елка. Десятиметровое дерево украсили 500 разноцветных шаров и оригинальной статодинамической подсветкой, которая сделана в виде узора на еловых лапах. Кроме праздничных огней и елок Коломну украсили и другими праздничными предметами декора.

«Хрустальная» карета, так полюбившаяся коломенцам, в этом году сменила упряжку. Место оленей в ней заняла пара грациозных лошадей. Новую иллюминационную новогоднюю композицию установили на центральной площади города. Вернее сказать, новая она лишь наполовину. Два года подряд карета украшала в праздничные дни наш город. В ее упряжке стояла пара северных оленей. К сожалению, фигуры животных не выдержали напора коломенцев и гостей города, желающих запечатлеть себя на фоне красивой композиции», — рассказала директор МБУ «Коломенское благоустройство» Елена Курепина.

Источник фото: пресс-служба Коломенского городского округа

Местная пенсионерка Лидия Соколова призналась, что любит зимние прогулки по городу с внуками накануне праздников.

«Люблю предновогоднюю Коломну. Всегда с нетерпением жду, когда на улицах зажгутся праздничные огни. Все мы, несмотря на свой возраст, в душе остаемся детьми и живем в предвкушении сказочного чуда. Спасибо всем, кто создает для нас такую красоту и новогоднее настроение», — поблагодарила Соколова власти города за праздничную атмосферу.