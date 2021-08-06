Свердловский парк благоустроят в Лосино-Петровском
В Лосино-Петровском архитекторы представили концепцию благоустройства Свердловского парка. В ней продумано все: зоны активности, озеленение и даже тропинки.
Задача пришла от администрации изначально сделать красивый и удобный для жителей парк. Позже мы эту задачу формировали вместе с жителями. Мы провели сессию соучаствующего проектирования. У нас были и фокус-группы. Каждая фокус-группа работала отдельно, представляла свои идеи по развитию этой территории. Мы дискутировали и проводили соцопрос
Численность населения поселка Свердловский непрерывно растет, что вызывает дефицит зон для отдыха. Парк на данный момент имеет небольшую площадь, часть маршрутов труднопроходима. В поселке не хватает общественных пространств и для подростков. Проект, в котором учтены все эти моменты, понравился всем.
«Архитекторы — молодцы. Концепт получается очень интересным, таким насыщенным. Но остается вопрос о том, как это будет реализовано? То есть мы сейчас видим концепцию, будет еще проект. Хотелось бы понимать, как это будет воплощено в реальность потом», — поделился житель микрорайона Лукино-Варино Сергей Чуркин.
Согласно концепции, парк будет разбит на пять основных зон: отдыха, событийную, игровую, спортивную и ландшафтную.
«Парк „Свердловский“ входит в госпрограмму Московской области по благоустройству городских парков на следующий год. Соответственно, со своей стороны, как администрация, будем делать все возможное для того, чтобы в следующем году можно было приступить к строительно-монтажным работам», — сказал заместитель главы г. о. Лосино-Петровский Василий Косолапов.
Работы по благоустройству Свердловского парка и Суворовских прудов намечены на второй квартал 2022-го года. Вторым этапом приведут в порядок набережную в микрорайоне Лукино-Варино.