Свердловский парк благоустроят в Лосино-Петровском

В Лосино-Петровском архитекторы представили концепцию благоустройства Свердловского парка. В ней продумано все: зоны активности, озеленение и даже тропинки.

Задача пришла от администрации изначально сделать красивый и удобный для жителей парк. Позже мы эту задачу формировали вместе с жителями. Мы провели сессию соучаствующего проектирования. У нас были и фокус-группы. Каждая фокус-группа работала отдельно, представляла свои идеи по развитию этой территории. Мы дискутировали и проводили соцопрос Ева Лерман рекламный архитектор проекта парка «Свердловский».

Численность населения поселка Свердловский непрерывно растет, что вызывает дефицит зон для отдыха. Парк на данный момент имеет небольшую площадь, часть маршрутов труднопроходима. В поселке не хватает общественных пространств и для подростков. Проект, в котором учтены все эти моменты, понравился всем.

«Архитекторы — молодцы. Концепт получается очень интересным, таким насыщенным. Но остается вопрос о том, как это будет реализовано? То есть мы сейчас видим концепцию, будет еще проект. Хотелось бы понимать, как это будет воплощено в реальность потом», — поделился житель микрорайона Лукино-Варино Сергей Чуркин.

Согласно концепции, парк будет разбит на пять основных зон: отдыха, событийную, игровую, спортивную и ландшафтную.

«Парк „Свердловский“ входит в госпрограмму Московской области по благоустройству городских парков на следующий год. Соответственно, со своей стороны, как администрация, будем делать все возможное для того, чтобы в следующем году можно было приступить к строительно-монтажным работам», — сказал заместитель главы г. о. Лосино-Петровский Василий Косолапов.

Работы по благоустройству Свердловского парка и Суворовских прудов намечены на второй квартал 2022-го года. Вторым этапом приведут в порядок набережную в микрорайоне Лукино-Варино.