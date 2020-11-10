Строителям в Подмосковье стало проще получить сведения об особо охраняемых землях

В цифровой вид перешел сервис по выдаче справок о наличии на участке особо охраняемых территорий, растений, животных. Это отметил министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Оцифровка сократила срок предоставления сведений. Если раньше ждать справку надо было 30 дней, то теперь срок сократился до одного Максим Рымар.

Для оформления услуги потребуется указать только кадастровый номер участка. Другие документы не нужны, подчеркнул Рымар.

«Сведения используются для определения возможности ведения хозяйственной и иной деятельности на участке, для проведения инженерно-экологических изысканий при строительстве на нем объектов», — сказал он.

Как получить услугу

Вначале необходимо будет авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации и ввести в разделе «Сервисы» кадастровый номер участка.

Справка формируется автоматически — она поступит заявителям онлайн в личный кабинет за один день.

Особо охраняемыми землями считаются участки с территориями, имеющими природоохранное, научное, культурное, эстетическое и рекреационное или оздоровительное значение. Там запрещены наносящие вред действия.