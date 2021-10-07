Подачу сведений о техническом состоянии аэропортов или офисов перевели в онлайн в Подмосковье

Владельцы зданий и сооружений, требующих наиболее высокой степени ответственности, смогут высылать все сведения об их техническом состоянии онлайн. Сделать это удастся благодаря новой функции на сайте госуслуг Подмосковья.

Как отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, это необходимо для государственного надзора. Речь идет об особо опасных, технически сложных или уникальных объектах.

Среди них, например, аэропорты, офисы, торговые комплексы, склады, стадионы, физкультурные центры.

В Подмосковье активно внедряется цифровой контроль в сфере надзорной деятельности. Он упрощает работу и контролирующим органам, и бизнесу Максим Рымар.

По его словам, электронный сервис позволит владельцам таких объектов оповещать ведомство онлайн, без личного посещения или услуг почты.

«Также за счет цифровизации срок рассмотрения документов сократился с 30 до семи рабочих дней», — подчеркнул Рымар.

В результате Главгосстройнадзор сможет оперативно узнавать об устранении нарушений, а также направлять положения по технической эксплуатации и не только.

Услуга доступна на сайте. Ее предоставят за семь рабочих дней. При направлении ходатайства о продлении срока исполнения предписания срок составит 10 рабочих дней.