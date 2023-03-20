Подмосковье 20 марта 2023, 16:23 Сведения о 500 тысячах объектов недвижимости в подмосковных СНТ уточнят в 2023 году

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В 2023 году в Подмосковье предстоит уточнить информацию по 500 тысячам объектов недвижимости в садовых товариществах. Из них 300 земельных участков и 200 домов или хозпостроек. Об этом стало известно на весенних встречах с представителями СНТ.

Впервые они прошли в Красногорске и Щелкове. Людям объяснили, почему важно регистрировать собственность.

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Сейчас в Красногорске расположены 75 товариществ. В них 1662 объекта не зарегистрировали. В Щелкове 447 СНТ и 3276 домов вне учета.

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«В прошлом году была принята госпрограмма „Национальная система пространственных данных“, согласно которой с 2023 до 2027 года необходимо выверить все данные ЕГРН», — пояснила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

На встречах садоводам рассказали, как актуализировать сведения об объектах недвижимости и земельных участках и внести сведения о правах, которых нет в реестре. Собственник объекта может сообщить о недвижимости через МФЦ или через органы местного самоуправления. Для этого следует предоставить полный пакет документов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев одобрил идею по сбору инициатив от сотрудников министерств и городских округов. По его мнению, это поможет выстроить более совершенную систему управления в регионе.

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