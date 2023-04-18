Подмосковье 18 апреля 2023, 12:26 Сведения о 111 объектах Подмосковья внесли в ЕГРН в марте

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За март 2023 года в ЕГРН внесли информацию о 111 объектах культурного наследия, расположенных на территории Московской области. Об этом сообщили в министерстве имущественных отношений региона.

Сейчас в реестре недвижимости есть информация о 870 объектах культурного наследия и 512 таких территорий. Также в Едином государственном реестре объектов культурного наследия находятся сведения о 1376 местах в Подмосковье.

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Получить информацию о внесенных в ЕГРН сведениях о границах зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия, территорий объекта культурного наследия и о расположении земельного участка в границах таких зон можно на «Публичной кадастровой карте» ведомства.

Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, что с 2020 года из федеральной собственности в областную и муниципальную приняли 809 земельных участков общей площадью 1792 гектара и 249 объектов недвижимости.

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