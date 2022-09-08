Свечи у дома героя Беслана зажгли в Ногинске | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 17:05 Поделиться Telegram

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Viber Свечи у дома героя Беслана зажгли в Ногинске

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Жители Ногинска зажгли свечи в память о подвиге Дениса Пудовкина. Он был одним из тех сотрудников Центра спецназначения ФСБ, кто погиб, спасая детей в Беслане.

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Молодежь Богородского городского округа вот уже 17-й год подряд собирается у дома, где жил Денис Пудовкин. В память о нем у мемориальной доски зажигают сотни свечей и складывают надпись: «Я помню», после чего замирают в минуте молчания.

Десять сотрудников Центра спецназначения ФСБ 18 лет назад в Беслане отдали свои жизни, спасая детей. Среди них был Денис Пудовкин из Ногинска. Он прикрывал собой детей и получил осколочное ранение. Он не оставил детей, хотя при отступлении террористы стреляли ему в спину.

Для всех, кто пришел к дому Дениса в Ногинске, отец героя Евгений Анатольевич рассказал, каким человеком был сын.

«С ним был такой случай. В клубе занимались, и один парень повредил ногу, друг его. И он его два километра до больницы нес на себе», — рассказал Евгений Пудовкин.

Жизнерадостный, веселый, ответственный, с несгибаемой волей — таким Дениса помнит его тренер, куратор Ногинского кадетского корпуса Владимир Федорцов.

В завершение встречи к мемориальной доске выложили цветы и поставили свечи.

«Эта акция, она очень многогранная. Мы вспоминаем нашего земляка, которого я лично знала. Это, можно сказать, мой родственник. И помимо того, что все помним его, эта акция еще для живых. Они должны знать и должны нести память, потому что человек всегда жив, когда его помнят», — сказала на встрече начальник отдела молодежной политики администрации Богородского городского округа Наталия Серебрякова.

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