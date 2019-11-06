Еще больше электричества в Подмосковье. Свалочный газ преобразуют в энергию
Генерирующие объекты построят на полигонах твердых коммунальных отходов до 2021 года. Они будут производить электроэнергию благодаря использованию свалочного газа. При этом электричества будут добывать немало: мощность объектов в совокупности составит свыше 19 мегаватт, с прогнозным объемом производства электроэнергии порядка 120 миллионов киловатт-час. Этого хватит на обеспечение электричество небольшого города.
«Строительство высокотехнологичных объектов генерации электроэнергии на основе свалочного газа в Московской области осуществляется за счет внебюджетных источников. Для этого привлекаются средства инвесторов и собственников полигонов твердых коммунальных отходов», — сказал Самарин.
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Благодаря таким электростанциям предотвратят выбросы свалочного газа в окружающую среду и уменьшат негативное последствие полигонов на экологию Подмосковья.