Еще больше электричества в Подмосковье. Свалочный газ преобразуют в энергию

В Московской области начнут преобразовывать свалочный газ в энергию. Уже провели конкурсные отборы восьми инвестиционных проектов по строительству генераторов, сообщил министр энергетики региона Александр Самарин.

Генерирующие объекты построят на полигонах твердых коммунальных отходов до 2021 года. Они будут производить электроэнергию благодаря использованию свалочного газа. При этом электричества будут добывать немало: мощность объектов в совокупности составит свыше 19 мегаватт, с прогнозным объемом производства электроэнергии порядка 120 миллионов киловатт-час. Этого хватит на обеспечение электричество небольшого города.

«Строительство высокотехнологичных объектов генерации электроэнергии на основе свалочного газа в Московской области осуществляется за счет внебюджетных источников. Для этого привлекаются средства инвесторов и собственников полигонов твердых коммунальных отходов», — сказал Самарин.

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Благодаря таким электростанциям предотвратят выбросы свалочного газа в окружающую среду и уменьшат негативное последствие полигонов на экологию Подмосковья.