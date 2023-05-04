Подмосковье 04 мая 2023, 14:35 Свалку строительных отходов площадью с ФОК пресекли в Химках

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Незаконную свалку выявили в микрорайоне Клязьма-Старбеево в Химках, ее площадь превысила 2,3 тысячи квадратных метров. Хозяйку участка привлекут к административной ответственности.

О свалке в Минэкологии сообщили жители Химок. По словам главы ведомства Тихона Фирсова, навалы мусора обнаружили на участке, принадлежащем жительнице Москвы.

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«Маркшейдерские измерения показали, что всего на участке с помощью спецтехники было размещено почти 1700 кубометров отходов на площади свыше 2300 квадратных метров. Для сравнения: примерно такую площадь имеют строящиеся сегодня физкультурно-оздоровительные комплексы на два спортзала», — сказал он.

Владелицу участка привлекли к ответственности, но она попыталась оспорить это решение в суде. Он остался на стороне министерства.

Тихон Фирсов добавил, что организатора свалки нашли и взыскали с него нанесенный свалкой ущерб.

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