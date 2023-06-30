Подмосковье 30 июня 2023, 15:37 Свалку строительных отходов ликвидируют на земельном участке в деревне Коргашино

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Свалку строительных отходов обнаружили в деревне Коргашино. Администрация Мытищ пресечет нецелевое использование земельного участка.

По съемкам с камеры видно, что участок нерадивые собственники используют не по назначению.

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«На данный участок сейчас завозят строительные отходы, отходы от ремонта дорог, которые перерабатывают и дальше каким-то образом реализуют. Так сельско-хозяйственные земли использовать нельзя, поэтому мы с коллегами привлекли и специалистов по земельно-имущественным вопросам и правоохранительные органы», — рассказал директор Управления экологии Мытищ Артур Суворов.

Чтобы остановить переработку и складирование строительных отходов, нарушения нужно зафиксировать во время официальной проверки.

«Это нужно для того, чтобы можно было заактировать те нарушения, которые есть на земельном участке. Если есть нарушения, нужно составить акт, направить их в Росреестр, только после этого мы можем принимать меры», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

По словам сотрудников администрации, вопрос нецелевого использования участка в Коргашине является одним из приоритетных. Решить его планируют как можно скорее. Следующее собрание по этому вопросы пройдет 10 июня.

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