16 мая 2023, 17:30
Свалки строительных отходов пресекли в Одинцове и Красногорске
На прошлой неделе инспекторы эконадзора Минэкологии Московской области предотвратили две стихийные свалки строительных материалов. Нарушения выявили в Одинцове и Красногорске.
«В Одинцовском округе наши инспекторы застали граждан за попыткой завоза и размещения строительных отходов на территории дачно-строительного кооператива „Радио“. Как выяснилось, они отсыпали проезд, не имея соответствующего разрешения», — рассказал министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.
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На место вызвали сотрудников полиции. Они задержали экскаватор и составили протоколы в отношении нарушителей.
В Красногорске на трассе также задержали два самосвала. В машинах перевозили техногенные грунты и бой бетона без оформления электронного талона. Правоохранители составили протоколы о нарушениях.
В течение недели система видеофиксации незаконных перевозок строительных отходов и грунтов в Подмосковье зафиксировала 30 нарушений. Сумма штрафов превысила два миллиона рублей.
«Традиционно весной в регионе активизируются работы по строительству и сносу и, соответственно, может произойти рост числа нарушений, связанных с транспортировкой строительного мусора, однако мы к этому готовы», — заключил министр.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что большая рекультивация — восстановление поврежденных земель и ресурсов — бывших мусорных полигонов в Серпухове и Волоколамске закончится в 2023-2024 годах.
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