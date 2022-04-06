Сваи под опоры нового путепровода установили в Раменском

Строители приступили к устройству буронабивных свай под опоры путепровода в районе платформы Быково. Возведение объекта осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Оно направлено на развитие МЦД-3 «Зеленоград-Раменское». Начало движения по новому путепроводу стартует в 2024 году.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик рассказал о том, что буронабивные сваи обычно используются при строительных работах, исключающих динамическое воздействие, в условиях плотной жилой застройки и близости действующих железнодорожных путей.

«В настоящий момент проводятся работы на опоре № 3 — с помощью специальной буровой установки будут пробурены скважины, затем проведены штамповые испытания для определения несущей способности грунта в основании свай. После завершения испытаний в скважины будет установлен металлокаркас и проведена заливка бетоном. Всего будет проведено устройство 88 буронабивных свай для 10 опор путепровода. Параллельно проводится переустройство инженерных коммуникаций, попадающих в зону производства работ», — сообщил министр.

Путепроводу платформы Быково позволит разгрузить внутреннюю улично-дорожную сеть и улучшит транспортную доступность Раменского округа. Передвижение по району станет гораздо более удобным также для жителей Удельной, Быково и других прилегающих населенных пунктов. В общей сложности 40 тысяч человек почувствуют улучшение дорожно-транспортной ситуации в этом районе.

Безопасное движение поездов на Казанском направлении МЖД обеспечит Ликвидация железнодорожного переезда. Водителей это избавит от простоя и потери времени в заторах.Проект предполагает постройку двухполосного путепровода со съездами и заездами со стороны Южного проспекта в поселке Удельная и улицы Леволинейной в поселке Быково. Общая протяженность транспортной развязки чуть более полутора километров, длина путепровода 382 метра. Кроме того, предусмотрено строительство подземного пешеходного перехода длиной 140 метров, который будет оборудован с учетом доступа маломобильных групп граждан, а также устройство пешеходной зоны, шумозащитных экранов и наружного освещения.

На этой неделе в Подмосковье началось строительство четырех путепроводов в трех городских округах — Красногорске, Раменском и Наро-Фоминске.