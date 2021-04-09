Забивку свай для нового путепровода почти завершили в Лобне

Забивку свай под опоры будущего путепровода в Лобне завершили более чем на 95%. Из-за высокой социальной значимости его достроят раньше срока. Работу проводят по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Это отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик. По его словам, активная фаза строительства началась в феврале по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Забивку свай под опоры нового путепровода выполнили более чем на 95%: забили 294 сваи из 312. Объект находится на личном контроле у губернатора Алексей Гержик.

Строительство путепровода стало частью масштабного проекта по созданию Северного обхода Лобни. Первый этап завершат в 2022 году, а второй и третий — в 2025-м.

Налаженное сообщение с Дмитровским и Рогачевским шоссе избавит водителей от необходимости стоять в больших пробках на переезде через железную дорогу и сократит время на въезд или выезд из города до 30 минут.