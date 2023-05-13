Подмосковье 13 мая 2023, 00:30 Свадебный сезон в Подмосковье открыли в Серпухове

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Открытие свадебного сезона в Московской области прошло в парк-отеле «Воздвиженское». В рамках мероприятия зарегистрировали брак 9 пар молодоженов из Серпухова, Раменского, Звенигорода, Чехова, Подольска, Видного, Наро-Фоминска, Королева и Красногорска.

Участники торжественного открытия оказались в атмосфере бала в сопровождении профессиональных музыкантов и танцоров. Ведущим мероприятия стал финалист телевизионного проекта «Голос» Михаил Житов. Также для гостей выступил заслуженный артист России Леонид Серебренников.

Кроме того, на мероприятии танцы прошли различные игры и мастер-классы. Гостям праздника рассказали о правилах бального этикета и безупречных манер. Невест обучили тайному языку веера, который использовался для того, чтобы рассказать о своих чувствах без слов. К молодоженам обратила руководитель Главного управления ЗАГС по Московской области Елена Филатова.

«Сегодня вы сделали первый шаг на пути к счастью. Желаю, чтобы никакие житейские бури и невзгоды не заставили вас свернуть с этого пути. И много лет спустя, держась за руки, вы также с теплотой и нежностью смотрели в глаза любимому человеку», — отметила Филатова.

В конце праздника новобрачные выпустили в небо голубей и загадали желание о долгой и крепкой любви. Также молодым получили цветы и подарки — сертификаты на проживание в отеле.

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