Подмосковье 03 февраля 2023, 18:27 Свадебный сезон в Подмосковье откроют 23 апреля Публичное достояние

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В Московской области 23 апреля 2023 года стартует свадебный сезон. Жители могут подавать заявления на регистрацию заключения брака в праздник Красная горка, отметили в пресс-службе ГУ ЗАГС Подмосковья.

Как уточнили в пресс-службе, на дополнительные объекты Дворца бракосочетания № 3 на 23 апреля уже подано пять заявлений. Так, браки будут заключать в парке «Малаховское озеро» в Люберцах, парке «Фабричный пруд» в Реутове, Музейно-храмовом комплексе Вооруженных сил РФ в Одинцове.

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Подать заявление о заключении брака в Московский областной Дворец бракосочетания № 3 можно через портал госуслуг или лично по адресу: Красногорск, улица Железнодорожная, 38А.

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Ранее сообщалось, что Подмосковье улучшит парки и популяризирует молодежные движения в 2023 году.

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