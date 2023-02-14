Подмосковье 14 февраля 2023, 15:57 Свадьба — улет. Молодожены из Истры поженились на высоте 10 тысяч метров Молодожены из Истры сыграли свадьбу на высоте 10 тысяч метров

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Татьяна и Алексей из Истры всегда мечтали увидеть северное сияние, поэтому купили билеты на самолет до Мурманска. А чтобы сделать путешествие еще более запоминающимся, пара решила сыграть свадьбу — прямо в воздухе. Организовать первое в России бракосочетание на борту пассажирского лайнера помогла авиакомпания.

Молодые люди даже познакомились в путешествии — это был совместный поход. Влюбились и долго скучали. Во всем признались друг другу во время следующей поездки с друзьями в Смоленск. Решение пожениться в самолете, по пути в очередной город, показалось органичным.

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«Долго думали над форматом свадьбы, не хотели делать это банально. Пожениться в самолете стало нашей совместной идеей», — поделилась невеста Татьяна Цветкова.

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Авиакомпания помогла организовать церемонию на борту — это первая подобная свадьба в России. Все пассажиры рейса получили приглашения на бракосочетание, невесте и жениху оставалось нарядиться и не опоздать на регистрацию. Когда самолет взлетел, все случилось.

«Сегодня, на высоте 10 тысяч метров, я объявляю вас мужем и женой!» — долгожданные слова прозвучали под бурные аплодисменты пассажиров рейса. Позже всех угостили праздничным тортом.

«Это взрыв эмоций. В голове каша была первое время, но сейчас уже прихожу в себя», — признался после полета теперь уже муж Алексей Теплов.

В Мурманске невеста бросила свой свадебный букет, передавая эстафетную палочку незамужним стюардессам.