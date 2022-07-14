Свадьба участника спецоперации впервые прошла в подмосковном госпитале

В Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского впервые состоялась выездная церемония бракосочетания участника специальной военной операции на Украине, сообщило Минобороны России. Заявление от проходящего лечение военнослужащего было рассмотрено в особом порядке.

Сотрудники отдела ЗАГС по городскому округу Истра провели праздничное мероприятие. В числе приглашенных были товарищи жениха, медицинские работники и руководство госпиталя. Молодоженов поздравил начальник медучреждения Александр Есипов, им также вручили поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее в госпитале имени Вишневского защитнику Донецка сделали сложную операцию. Из тела военнослужащего извлекли пулю, застрявшую между сердцем и легким.