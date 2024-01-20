Подмосковье 20 января 2024, 13:57 Свадьба после шести лет жизни. Боец СВО и его невеста поженились в Клину Боец СВО и его невеста поженились в Клину после шести лет совместной жизни

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Красная машина резко затормозила около входа в ЗАГС городского округа Клин. С переднего сиденья вышел молодой человек в темном костюме и помог выйти девушке с букетом цветов. Пара приехала для вступления в брак перед очередным уходом мужчины в зону спецоперации.

Вместе молодые люди живут уже шесть лет и воспитывают сына. Учеба девушки, бытовые дела — свадьбу — постоянно откладывали. Но вот, наконец, торжественный день настал.

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Жених — профессиональный военный — отправится в зону проведения специальной военной операции. И невеста наконец дала согласие сыграть свадьбу, чтобы у него было больше стимулов вернуться домой.

Внутри ЗАГСа молодых людей уже ждали родители и друзья.

«Они решили пожениться еще шесть лет назад, а потом стали узнавать друг друга. Но я сейчас вообще укрепилась, что им нужно соединить свои жизни», — заявила мама невесты Светлана, еле сдерживая слезы от переживаний.

Под марш Мендельсона жених и невеста вошли в зал бракосочетания. Выслушали торжественную речь, дали согласие и обменялись кольцами, а потом впервые поцеловались, как муж и жена.

«Очень рада, что они все же решились на это. Они друг другу подходят и характером, и всем. Они как одно целое», — призналась мать жениха.

Поздравить молодоженов приехала глава городского округа Клин Алена Сокольская. Она пожелала молодой семье завести больше детей.

«Настоящий мужчина рядом с тобой, защитник, воин, настоящий отец сына и сын своих родителей. Настоящая помощь и опора. Он нуждается в том, чтобы именно ты его ждала», — обратилась она к невесте.

Пара отметила, что чувствует себя более уверенно после изменения статуса. Бывшая невеста, а теперь уже жена заявила, что намерена ждать и верить в возвращение любимого после окончания спецоперации, чтобы прожить вместе настоящей семьей.