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    31 августа 2021, 11:07

    Свыше 500 сувениров для детей раздадут в подмосковных автобусах 1 сентября

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Юным пассажирам автобусов подарят сотни сувениров 1 сентября в Подмосковье. В «Мострансавто» подготовили более 500 светоотражающих брелоков для детей.

    Свыше 500 сувениров для детей раздадут в подмосковных автобусах 1 сентября | Изображение 1

    Их раздадут на некоторых маршрутах в Московской области. Детям напомнят, что светоотражатель можно прикрепить на одежду или рюкзак. Это сделает ребенка заметнее в темное время суток.

    Также весь сентябрь в автобусах «Мострансавто» будут звучать записанные аудио с советами детям от детей. Они напомнят о правилах поведения и безопасности в транспорте.

    «Мострансавто» обслуживает уже более 1,2 тысячи маршрутов в различных округах Московской области. Об этом напомнил генеральный директор компании Сергей Смирнов.

    Забота о безопасности детей — очень важный приоритет нашей компании

    Сергей Смирнов.

    Он добавил, что напутствия и рекомендации для школьников записали дети работников компании.