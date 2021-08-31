Свыше 500 сувениров для детей раздадут в подмосковных автобусах 1 сентября
Юным пассажирам автобусов подарят сотни сувениров 1 сентября в Подмосковье. В «Мострансавто» подготовили более 500 светоотражающих брелоков для детей.
Их раздадут на некоторых маршрутах в Московской области. Детям напомнят, что светоотражатель можно прикрепить на одежду или рюкзак. Это сделает ребенка заметнее в темное время суток.
Также весь сентябрь в автобусах «Мострансавто» будут звучать записанные аудио с советами детям от детей. Они напомнят о правилах поведения и безопасности в транспорте.
«Мострансавто» обслуживает уже более 1,2 тысячи маршрутов в различных округах Московской области. Об этом напомнил генеральный директор компании Сергей Смирнов.
Забота о безопасности детей — очень важный приоритет нашей компании
Он добавил, что напутствия и рекомендации для школьников записали дети работников компании.