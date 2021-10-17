Суточный прирост случаев коронавируса поставил рекорд в Подмосковье

За минувшие сутки в Подмосковье выявили 2759 случаев заболевания ковидом. Это самый большой показатель, зафиксированный в регионе с начала пандемии.

По данным оперштаба, за последние 24 часа от коронавируса скончались девять человек, выздоровели 1290 заболевших.

Всего с начала пандемии в регионе было зафиксировано 480 284 случая COVID-19, 413 515 человек полностью поправились, жизни 8344 пациентов спасти не удалось.

Среди остальных регионов Московская область лидирует по уровню коллективного иммунитета. По последним данным, он составляет 64%. Полностью вакцинацию прошли 3 436 225 жителей, прививку первым компонентом сделали 3 615 457 человек.

Рекорд по числу новых случаев коронавируса за минувшие сутки был поставлен и по всей стране. Прирост составил 34 303 случая.