Подмосковье 08 сентября 2023, 15:17 Сурдопереводчик поможет жителям на избирательных участках в Орехово-Зуеве Дарья Погорельцева

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Инвалидам по слуху помогают разобраться на избирательных участках в Орехово-Зуеве. Специализированную помощь оказывает сурдопереводчик из местного комплексного центра Наталья Акимова.

«Всем жителям Орехово-Зуевского округа, которые нуждаются в специализированной помощи сурдопереводчика, при необходимости поможет специалист комплексного центра „Орехово-Зуевский“», — рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

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Улицы Козлова и Урицкого в городе известны тем, что здесь живут инвалиды по зрению и слуху. Чаще всего они голосуют на избирательном участке в школе № 26 — там и работает сурдопереводчик Наталья Акимова. Она помогает найти свой список, зарегистрироваться, взять бюллетень. Это сокращает время на прохождение процедуры и делает процесс более понятным.

Помощь можно получить и на других избирательных участках.

Супруги Валентина и Николай Тюрины тотально неслышащие. Голосование считают своим гражданским долгом, поэтому вместе пришли на избирательный участок в медицинском колледже № 1 на Красноармейской. Помощью сурдопереводчика воспользовались с радостью.

Уже 243 тысячи 503 человека проголосовали с помощью ДЭГ в Подмосковье. Такие данные выдало информационно табло ЦИК России. Это 54,69% от общего числа зарегистрированных на дистанционное электронное голосование.