Супружеская пара из Балашихи представила Подмосковье в финале конкурса «Самый сильный на селе» | 360°

Подмосковье 23 сентября 2022, 15:41 Поделиться Telegram

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Viber Супружеская пара из Балашихи представила Подмосковье в финале конкурса «Самый сильный на селе»

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На площадке Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева 22 сентября состоялся финал Всероссийского турнира по силовому экстриму среди сельского населения «Самый сильный на селе — 2022». Таким образом, закончилась целая серия этапов, которые проходили в российских регионах. В них приняли участие больше двух тысяч человек, которые проживают в 35 регионах.

Состязания проходили по силовым видам спорта, использовались нестандартные снаряды — например, нужно было перенести коромысло, кантовать покрышки, буксировать транспорт. В итоге стало понятно, на какие трюки могут быть способны сельские жители в России. Участвовали и люди из Подмосковья. В рамках турниров удалось установить сразу два российских и один мировой рекорд.

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Финальные состязания собрали на своей площадке команды победителей из Удмуртии, Кемерова, Ярославля, Владимира, Калуги, Великого Новгорода, Нижнего Новгорода, Омска, Карелии, Татарстана, Пензы, Московской области и других регионов.

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Чемпионами стали спортсмены-любители из Пермского края. На втором месте оказалась Новосибирская область, на третьем — Ставрополье.

Как рассказывают сами участники, доступный спорт в российской глубинке дает возможность не только привести в порядок свою физическую форму, но и проверить собственные силы и волю, бодрость духа, готовность идти к финалу.

Партнером проекта «Самый сильный на селе» выступила Федерация силового экстрима России. Таким видом спорта могут заниматься не только профессионалы, но и любители. Это действительно всенародный вид спорта, потому что развитие сельских территорий очень важно для всей страны.

Такие турниры будут проводиться и в следующем году, в период с мая по июль. Спортивная повестка при этом расширится для всех желающих. Уже поступило больше 50 заявок на участие, где будет проводиться финал — пока неизвестно.

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