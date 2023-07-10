Подмосковье 10 июля 2023, 17:22 Супругов Остапенко из Лобни поздравили с 65-летием семейной жизни

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Супругов Остапенко из Лобни поздравили с 65-летием семейной жизни. Они зарегистрировали брак в Башкирии в 1958 году.

Леонид Федорович и Раиса Ивановна Остапенко живут в Лобне с 1980 года. Леонид Федорович — полковник в отставке. Он был председателем совета ветеранов своего района.

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Раиса Ивановна работала бухгалтером и заботилась о семье во время в командировок мужа. Секретом счастливой семейной жизни она считает терпение, умение понять и принять.

Они вырастили двоих дочерей и сына, а сейчас воспитывают шесть внуков и шесть правнуков. Их сын пошел по стопам отца и также стал офицером. Он окончил Суворовское училище и получил высшее образование, чтобы защищать страну.

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