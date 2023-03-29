Подмосковье 29 марта 2023, 14:19 Супругов Афониных поздравили с бриллиантовым юбилеем супружеской жизни в Сергиево-Посадском управлении ЗАГС Unsplash

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Бриллиантовых юбиляров семейной жизни поздравили в отделе № 4 Сергиево-Посадского управления ЗАГС. Иван Алексеевич и Валентина Георгиевна Афонины рассказали, как поженились 60 лет назад.

Брак зарегистрировали в бюро ЗАГС города Загорска Московской области. Вскоре после свадьбы молодого мужа призвали в ряды Советской Армии на три года. Это был этап проверки чувств для молодых людей, и они успешно прошли испытание.

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Затем супруги много лет вместе работали на Загорском оптико-механическом заводе. Оба награждены почетными грамотами, благодарностями, медалями «Ветеран труда». И на пенсии Афонины ведут активный образ жизни: занимаются скандинавской ходьбой, посещают бассейн.

Бриллиантовый юбилей совместной жизни супруги разделили со своими детьми. Дочь Ирина работает экскурсоводом, она старший научный сотрудник. Сын Павел — художник по металлу. У юбиляров три внука: Валентина, Виолетта и Сергей.

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